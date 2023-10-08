Крупные авиакомпании отменяют десятки рейсов в Тель-Авив: происходящее

Крупные авиакомпании отменили десятки рейсов в израильский Тель-Авив. Причиной стало крупномасштабное нападение на страну ХАМАС. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает The Times of Israel. Среди компаний, которые отменили рейсы, – American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair и Aegan Airlines.

В частности, Air France заявила, что приостановила полеты в Тель-Авив "до дальнейшего уведомления".

Кроме того, бюджетный авиаперевозчик Transavia, входящий в группу Air France-KLM, в субботу вечером также отменил рейс, следовавший из Парижа в Тель-Авив.

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В Варшаве также отменили рейс в Тель-Авив. Польский авиаперевозчик LOT отказался от полета в Израиль.

К слову, Израиль из-за нападения ХАМАС распространил чрезвычайное положение на всю территорию страны. Это существенно расширяет полномочия полиции.

Напомним: утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке.

После массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже армия обороны Израиля предоставила подробную информацию о ряде авиаударов, нанесенных ими по сектору Газа за последние несколько часов. В ЦАХАЛе заявляют, что уничтожили очаги ХАМАС и двигаются в сторону Газы.