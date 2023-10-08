Армия обороны Израиля уничтожила очаги ХАМАС и двигается в сторону Газы. Фото и видео

Армия обороны Израиля предоставила подробную информацию о ряде авиаударов, нанесенных ими по сектору Газа за последние несколько часов. В ЦАХАЛе заявляют, что уничтожили очаги ХАМАС и двигаются в сторону Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel. Так, израильская армия нанесла удар беспилотника по ракетной установке и убила двух террористов, стоявших рядом с ней.

Во время других ударов беспилотников была поражена террористическая ячейка, пытавшаяся проникнуть в Израиль через пляж Зиким, а еще одна ячейка была поражена при попытке проникнуть из центральной части сектора Газа.

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Тем временем истребители атаковали оперативный штаб ХАМАС, используемый террористической группировкой для проведения ракетных обстрелов, а также штаб-квартиру палестинского исламского джихада.

Ранее сегодня ЦАХАЛ также нанес удар по двум "оперативным объектам" в секторе Газа, которые располагались внутри мечетей и использовались ХАМАСом для направления террора в сторону Израиля.

На кадрах, опубликованных ЦАХАЛом, видно несколько недавних ударов в секторе Газа.

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну ЦАХАЛ.

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.