Крупнейшая авиакомпания Израиля приостанавливает рейсы в Москву после авиакрушения в Казахстане: что известно

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al на неделю приостановил полеты по маршруту Тель-Авив – Москва. Это произошло после падения самолета Embraer недалеко от города Актау (Казахстан) утром 25 декабря, вероятно, вследствие удара российской ПВО.

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О своем решении компания El Al объявила в четверг, 26 декабря. Как передает The Jerusalem Post, спустя неделю "будет проведена новая оценка ситуации" и принято решение, возобновлять ли перелеты в РФ.

Пресс-служба крупнейшей израильской авиакомпании уточнила, что временно отменила рейсы из-за "событий в воздушном пространстве России".

Напомним: утром 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау упал самолет Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

Погибли 38 пассажиров; выжили 29 человек, включая троих детей.

Вскоре Euronews и другие СМИ сообщили, что причиной крушения пассажирского воздушного судна стала российская зенитная ракета, которая подбила борт. На фюзеляже остались следы от осколков.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в два российских города – Махачкалу и Грозный.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте Азербайджана потребовали от российских властей извинений и "адекватного ответа". Депутат Меджлиса Расим Мусабеков заявил, что все виновные должны быть наказаны, а пострадавшие – получить компенсации.

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