Авиакомпания Azerbaijan Airlines, самолет которой упал в Казахстане, приостановила полеты в два города России

В среду, 25 декабря, в Актау (Казахстан) упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, погибли 38 человек. После этого компания приостановила полеты в два российских города – Махачкалу и Грозный.

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Об этом сообщили на официальной странице Azerbaijan Airlines в Facebook. "Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено", – сказано в заявлении авиакомпании.

Ее самолеты не будут летать в Грозный и Махачкалу до завершения расследования.

"Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию", – добавили в Azerbaijan Airlines.

Там также сообщили, что тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан.

"Одновременно для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку этим рейсом состоится только при условии, что состояние здоровья пострадавших, согласно заключениям врачей, позволит осуществить перевозку. В связи с этим компетентные государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры", – отметили в AZAL.

Как сообщал OBOZ.UA, в Казахстане 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет Embraer E190, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Из 67 человек 38 погибли, 29 остались в живых. Известно, что до крушения борт сделал над аэропортом несколько кругов.

Позже появилась информация, что пассажирский самолет могла сбить российская противовоздушная оборона. На его фюзеляже якобы обнаружили следы обстрела.

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