В Бразилии обрушилась крыша церкви: два человека погибли, десятки раненых

В городе Ресифи на северо-востоке Бразилии обрушилась крыша церкви. Во время инцидента в здании находились люди. Известно о минимум двух погибших.

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Трагедия произошла в пятницу, 29 августа. Об этом сообщили в мэрии города, а также власти штата Пернамбуку, передает издание Reuters.

Вице-губернатор штата Присцила Краузе заявила, что около 20 человек получили ранения после обрушения. Все они получили медицинскую помощь. На месте также продолжается разбор завалов. По предварительной информации, людей там нет.

Издание добавило, что во время обрушения крыши церковь использовалась для раздачи продовольствия.

Напомним, что 9 августа в Бразилии упал пассажирский самолет. На борту находились 62 человека: 58 пассажиров и четверо членов экипажа. Все они погибли.

Разбившийся самолет ATR 72 принадлежал авиакомпании Voepass Linhas Aéreas (ранее называлась Passaredo). Он направлялся из Каскавела (PR) в Гуарульюс. Он упал в жилом районе, но на земле никто не пострадал. При этом из-за авиакатастрофы было разрушено одно здание в местном комплексе кондоминиумов.

Ранее сообщалось, что в городе Анакапалле в Индии произошел взрыв на заводе по производству фармацевтических препаратов компании Escientia. В результате взрыва погибло 14 человек, еще 18 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в аэропорту Гдыни разбился учебно-тренировочный самолет польских ВВС М-346 Master. К сожалению, пилот не успел катапультироваться.

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