ВВС США и Британии сбили более 100 'Шахедов' за пределами Израиля

Не менее ста иранских беспилотников, выпущенных по Израилю, были перехвачены за пределами израильского воздушного пространства. Однако это лишь часть БПЛА, запущенная в ходе конфликта Израиля и Ирана.

Об этом рассказало армейское радио Израиля со ссылкой на представителя израильского оборонного ведомства. Заявлено, что беспилотники были сбиты военно-воздушными силами Соединенных Штатов и Великобритании.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что идентифицировали более 100 беспилотников, направлявшихся в Израиль. БПЛА были направлены на Израиль из разных стран, но большинство было из Ирана.

Это лишь часть дронов с "первой волны", считают эксперты; вероятно, "волны" БПЛА и ракет будут атаковать Израиль до утра 14 апреля.

После полуночи по киевскому времени Израиль начал перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией. Небо над странами Ближнего Востока свободно от пассажирских самолетов – они облетают опасную зону.

Предполагается, что по Израилю запущено предположительно от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и подконтрольных хуситам регионов Йемена, но основная часть летит именно из Ирана.

Британские истребители на перехват БПЛА вылетели из Кипра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден срочно прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке. Политик вернулся в Вашингтон, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

– В Израиле в ожидании удара со стороны Ирана запретили проводить образовательную деятельность и ограничили собрание до 1000 человек. Эти ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля.

– Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю.

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