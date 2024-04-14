Боевики 'Хезболлы' нанесли массированные удары из РСЗО по северу Израиля. Видео

К массированной атаке Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля присоединилась ливанская группировка "Хезболла". Боевики нанесли массированные удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по северу Израиля с территории Ливана.

Сирены прозвучали в израильской общине Снир, пишет The Times of Israel. Сообщений о пострадавших и разрушениях вследствие обстрела нет.

В сети публиковали кадры пусков из РСЗО "Хезболлы".

Позже боевики "Хезболла" заявили, что они выпустили десятки ракет по штабу ПВО ЦАХАЛ на Голанских высотах.

Отметим, что "Хезболла" совершает ежедневные атаки на север Израиля на фоне войны в секторе Газа. Группировка неоднократно заявляла о поддержке палестинского народа в анклаве.

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Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 12 апреля, после сирен, прозвучавших в провинции Галилея на севере Израиля, было зафиксировано около 40 ракетных запусков из Ливана. Некоторые из них были перехвачены системой "Железный купол", остальные упали на открытых территориях.

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