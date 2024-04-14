Тегеран пригрозил странам, которые 'откроют свое воздушное пространство' для атаки Израиля на Иран

В Иране заявили, что Тегеран будет жестко реагировать на любую страну, которая "откроет свое воздушное пространство или территорию для атак со стороны Израиля". Ранее Ливан объявил о временном закрытии своего воздушного пространства на фоне угроз нападения Ирана на Израиль.

Такое заявление сделал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани. Об этом сообщает Times Of Israel.

"Мы решительно ответим любой стране, которая откроет свое воздушное пространство или землю для нападения на Иран", – заявил Мохаммад Реза Аштиани.

Следует отметить, что в субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль, запустив сотни беспилотников. Чтобы преодолеть расстояние между странами, им понадобится несколько часов – прилеты ожидаются с 5-7 часов утра.

Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу ABC News, что по Израилю будет запущено, предположительно, от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и подконтрольных хуситам регионов Йемена, но основная часть будет лететь из Ирана.

Президент США Джо Байден срочно прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке. Политик вернулся в Вашингтон, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

В Израиле в ожидании удара со стороны Ирана запретили проводить образовательную деятельность и ограничили собрание до 1000 человек. Эти ограничения будут действовать до 23:00 понедельника, 15 апреля.

Иордания временно закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов на прибытие, вылет и транзит. Меры безопасности приняты на фоне угрозы иранского контрудара по Израилю.

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