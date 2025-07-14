На прошлой неделе Трамп анонсировал большое заявление в понедельник. Что же он может заявить?

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Судя по последним заявлениям Зеленского, Линдси Грэма и многих других – это заявление может содержать очень предметные вещи по рф.

Далее текст на языке оригинала.

Перше – це "потік зброї" про який згадав Грем. Попри те, що всі говорять тільки про Петріот, насправді, є купа наступального озброєння, яке ми потребуємо. Це далекобійні ракети для F16, Himars, танки, гелікоптери, і дуже багато видів озброєння, яке Байден боявся давати нам. Хто за це заплатить – нам не принципово. Трамп домігся збільшення оборонних бюджетів членів НАТО, в тому числі і на підтримку України.

Друге – це санкції і російські активи. Трамп може заявити про нові санкції і конфіскацію активів. Щодо другого – то тут є момент, оскільки під ці активи вже були обіцяні 20 млрд дол від США, а самих активів в них до 5 млрд дол. Тим не менше – це буде нова санкційна історія – не байденівська, коли озвучували грізно, а по факту був пшик.

Однак, хоча я був одним з небагатьох, хто стверджував неминучий розворот Трампа проти Путіна, я вважаю, що "велика заява" буде ... всього лише ще одним залякуванням путіна. Я думаю, що Трамп ще раз закличе його припинити вогонь і почати повноцінний мирний процес, або і тут він буде перелічувати все те, що було описано вище. Це не так приємно, як в першому випадку, але подібна заява не буде мати "великого" значення ні для путіна, ні для нас. Для кремля трампівські лякалки втратили силу, інакше б путін не послав його в телефонному дзвінку. Для нас ці погрози теж не мають особливого значення, оскільки розблокування озбоєння вже відбулось і питання тільки в масштабах постачання та хто платить.

Процес руху в наш бік вже йде і буде набирати обертів незалежно від того, що завтра скаже Трамп. Бо підтримка нас є об'єктивною реальністю, і єдино можливим вибором. Питання тільки в тому, наскільки масштабна буде ця підтримка і тиск на рф, бо саме від відповіді на це питання і залежить строк завершення війни.

Тримаймося!