Во Франции заявили о разочаровании G7 борьбой с коррупцией в Украине

Франция и другие страны G7 ("Большой семерки") разочарованы борьбой с коррупцией в Украине, особенно кризисом, вызванным скандальным решением Конституционного суда.

Ситуацию в интервью "Интерфакс-Украина" прокомментировал посол Франции в нашей стране Этьен де Понсен. "Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что не хочет ввязываться в поиск виновных, но "некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ".

Посол отметил, что в G7 считают постановление КСУ от 27 октября (об отмене ответственности за незаконное декларирование) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией.

Этьен де Понсен пояснил, что решение КСУ поставило под угрозу некоторые важные аспекты законодательства, к примеру те, которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции.

"Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", – сказал дипломат.

Причинами антикоррупционных неудач могут быть "сильные заинтересованные круги", которые сложно устранить, указал он.

"Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и является недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо сложены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае, вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительная", – заявил посол.

Напомним, ранее в G7 дали рекомендации Украине по выходу из конституционного кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.

В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.

27 ноября в Раде зарегистрировали проект закона Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации, предусматривавший наказание за ложь в декларации – до двух лет лишения свободы.