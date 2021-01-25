В G7 дали рекомендации Украине по выходу из конституционного кризиса

Послы стран G7 ("Большой семерки") опубликовали перечень мероприятий для Украины, которые должны восстановить доверие общественности к судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

Пресс-служба послов G7 поделилась документом 25 января на странице в Twitter. Указывается, что эти советы должны, в частности, помочь решить последствия скандала с отменой Конституционным судом Украины ответственности за недостоверное декларирование.

Перечень мероприятий в "Большой семерке" предоставили на запрос президента Владимира Зеленского.

"Послы G7 приветствуют усилия Зеленского и других украинских лидеров по урегулированию этого кризиса с необходимой срочностью, и как близкие партнеры Украины мы ценим возможность проконсультироваться по этому вопросу", – сказано в документе.

срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, недавно признанные неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы;

не допускать причинения КСУ дальнейшего вреда, даже когда он реформируется в действительно независимое и подотчетное учреждение;

обеспечить, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно;

временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КСУ;

безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов;

до введения новых правил отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КСУ;

усилить дисциплинарную ответственность и этические требования, обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Дипломаты также рекомендовали срочно провести реформирование Высшего совета правосудия; создать независимую комиссию по вопросам этики, которая сможет проверять членов ВСП и подавать при необходимости представление об их увольнении; ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП с эффективным содержательным привлечением международных представителей в этот процесс.

В G7 советуют обеспечить прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (с привлечением международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии, которая установит внутренние правила для конкурсного отбора).

Также рекомендуется обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП. Дипломаты отметили, что это оптимизирует структуру институтов судейского самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.

В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.