В Украине снова начала действовать уголовная ответственность за ложь в декларациях

В Украине 30 декабря вступил в силу закон, возвращающий уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Текст документа опубликован в парламентской газете "Голос Украины", пишет УНН. Президент Владимир Зеленский подписал данный законопроект 24 декабря.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" призван устранить пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Так, внесены изменения в примечание к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения и позволяют накладывать административные взыскания в случае, когда сведения госчиновников в декларации отличаются от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" как указано в действующей редакции.

Документом предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 366-1, при этом дополнить его новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность за недостоверное декларирование:

если данные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;

если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Кроме этого, УК Украины дополнен статьей 366-3, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное непредоставление госчиновником декларации – в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.

В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.