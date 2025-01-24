Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке в Словакии: в МИД категорически отреагировали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на национальную медицинскую страховую компанию его страны. В МИД Украины категорически опровергли заявления Фиццо.

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Об этом пишет Dennik N. Роберт Фицо назвал кибератаку классическим примером того, как устраняются "непослушные правительства".

Словацкий премьер заявил, что кибератака началась в полдень 24 января. Он отметил, что под угрозой может оказаться, например, функционирование eRecept или доступ к медицинской помощи пациентам с кардиологией или онкологией.

"В случае успеха это исключит возможность оказания медицинской помощи в Словакии. По состоянию на данный момент мы успешно отбиваем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы", – заявил глава словацкого правительства.

Он назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, имеющие другой взгляд на некоторые вещи", и заявил о причастности к ней Украины.

Примечательно, что на данный момент сайт и мобильное приложение страховой компании работают. А представительница компании заявила журналистам, что не может ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения премьер-министра Словакии в якобы причастности Украины к кибератаке против словацкой страховой медицинской компании.

"Категорически отвергаем намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии. В очередной раз призываем Премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацком народе Украине", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Словакии более 250 психологов и психиатров обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом уйти в отставку. Они обеспокоены поведением политика и их публичными выступлениями.

21 января парламент Словакии собрался для рассмотрения вопроса объявления импичмента Роберту Фицо Премьер Словакии в ходе заседания представил "секретный отчет", в котором, как утверждают депутаты, содержались обвинения в адрес его оппонентов в подготовке Майдана. Однако глава правительства лично зачитал только половину упомянутого отчета и покинул здание парламента.

22 января Роберт Фицо созвал Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Фицо заявил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая якобы занималась событиями в Грузии, а также революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки.

24 января в Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты. Граждане по всей стране требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо.

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