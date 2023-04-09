КНДР после ядерной бравады отказалась от контактов с Южной Кореей

Северная Корея третий день подряд не отвечает на стандартные утренние звонки из Южной Кореи по военной горячей линии по неясным причинам. Приостановка контактов происходит на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после недавних испытаний оружия Северной Кореей в знак протеста против совместных военных учений между Южной Кореей и США.

Видео дня

О "молчании" КНДР заявили официальные лица Южной Кореи, сообщило Yonhap News Agency. Две Кореи проводят звонки два раза в день утром и во второй половине дня, но Север перестал отвечать на звонки с Юга днем в пятницу, 7 апреля, не указав причину.

Напомним: 24 марта Северная Корея испытала новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие. Испытания стали демонстративным жестом после того, как глава КНДР Ким Чен Ын потребовал прекратить совместные военные учения Южной Кореи и США.

Новая система беспилотников, получившая название "Хаиль" ("Цунами"), предназначена для совершения внезапных атак в водах противника и уничтожения морских ударных групп и крупных оперативных портов путем создания большой радиоактивной волны посредством подводного взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– сестра лидера КНДР Ким Чен Ина набросилась на президента Украины Владимира Зеленского. Ким Йо Чжон обвинила его и всю украинскую власть в "мании величия" за то, что гарант верит в победу над страной-агрессором РФ;

– В КНДР заявили, что 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США. Причина этого – якобы провокация ядерной войны со стороны Америки;

– в феврале в КНДР подтвердили проведение испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Накануне, 18 февраля, она была запущена в море у западного побережья Японии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!