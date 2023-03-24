КНДР испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие

Северная Корея испытала новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие. Испытания стали демонстративным жестом после того, как глава КНДР Ким Чен Ын потребовал прекратить совместные военные учения Южной Кореи и США.

Видео дня

Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA. Как отмечается, в ходе испытаний новый северокорейский БПЛА пролетел под водой на глубине от 80 до 150 м более 59 часов и 23 марта взорвал неядерную полезную нагрузку в водах у своего восточного побережья.

Новая система беспилотников, получившая название "Хаиль" ("Цунами"), предназначена для совершения внезапных атак в водах противника и уничтожения морских ударных групп и крупных оперативных портов путем создания большой радиоактивной волны посредством подводного взрыва, сообщает KCNA.

"Этот ядерный подводный ударный беспилотник может быть развернут на любом побережье и в любом порту или буксироваться надводным кораблем для эксплуатации", – заявило агентство, добавив, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями.

Представитель армии Южной Кореи заявил, что Сеул анализирует претензии Северной Кореи. Официальный представитель США на условиях анонимности заявил, что признаков ядерных испытаний нет.

По мнению аналитиков, Северная Корея демонстрирует свои все более разнообразные ядерные угрозы Вашингтону и Сеулу, хотя они скептически относятся к тому, готов ли подводный аппарат к развертыванию, пишет Reuters.

КНДР намерена подать сигнал США и Южной Корее, "что в случае войны потенциальные векторы доставки ядерного оружия, о которых союзникам придется беспокоиться и которые будут нацелены на них, будут огромными", пояснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Анкит Панда.

"Там будут шахты, железнодорожные вагоны, подводные лодки и мобильные ракетные пусковые установки. А теперь к ним добавляют эту подводную торпеду", – сказал он.

Ранее Северная Корея запустила ракету малой дальности из заглубленной шахты, что является отклонением от обычных методов базирования.

На фото, опубликованном государственными СМИ КНДР, Ким запечатлен улыбающимся рядом с большим торпедообразным объектом, но не идентифицирует его как новый беспилотник. На других фото видны следы подводной траектории объекта и взрывы на поверхности моря.

По словам Анкита Панды, боевая концепция этого оружия аналогична российским ядерным торпедам "Посейдон" – новой категории ответного оружия, предназначенного для создания разрушительных радиоактивных взрывов в прибрежных районах.

В пятницу президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что позаботится о том, чтобы Северная Корея заплатила за свои "безрассудные провокации", выступая с речью, посвященной памяти военнослужащих, погибших в столкновениях с Северной Кореей в западных водах, включая потопление военного корабля в 2010 году. Южная Корея заявила, что в него попала северокорейская торпеда.

Северная Корея в свою очередь заявила, что в среду она запустила крылатые ракеты для отработки тактических ядерных ударов. По данным KCNA, крылатые ракеты были оснащены "испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную боеголовку", и пролетели 1500–1800 км.

В понедельник войска Южной Кореи и США начали крупнейшие за последние годы учения по высадке морского десанта с участием американского десантного корабля .

Северная Корея заявила, что эти учения требуют, чтобы ее силы "приготовились к тотальной войне и укрепили свои ядерные силы как в количественном, так и в качественном отношении на приоритетной основе". Якобы эти учения являются подготовкой к вторжению в КНДР.

Южная Корея и США заявляют, что учения носят чисто оборонительный характер, и критикуют испытания Северной Кореи как дестабилизирующие и нарушающие санкции ООН.

В четверг союзники завершили 11-дневные регулярные весенние учения под названием "Щит свободы 23", но продолжают другие полевые учения.

Ким Чен Ын потребовал, чтобы союзники прекратили "безрассудные военные учения".

Директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер заявил в среду, что глава КНДР, похоже, не готов провести ядерное испытание во время военных учений США и Южной Кореи, но США сохраняют бдительность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Северной Корее заявили, что набрали 800 тыс. человек для войны с США. Причиной назвали якобы провокацию ядерной войны со стороны Америки.

– КНДР провела очередные ракетные испытания ракетного оружия KN-24. Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдали за запуском ракеты в сторону аэродромов Южной Кореи.