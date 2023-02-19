КНДР опробовала межконтинентальную баллистическую ракету у побережья Японии

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. Накануне, 18 февраля она была запущена в море возле западного побережья Японии.

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Как заявили в Пхеньяне, этот запуск продемонстрировал способность КНДР совершить "фатальную ядерную контратаку". Об этом сообщает Reuters.

Власти Северной Кореи 19 февраля подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в ходе "учений с внезапным пуском". Запуск производился у западного побережья Японии. В Пхеньяне считают, что это подтвердило готовность КНДР к "мобильной и мощной атаке против вражеских сил", а также способность этого государства совершить "фатальную ядерную контратаку".

"Учения по внезапному пуску межконтинентальных баллистических ракет... являются фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР, направленных на то, чтобы превратить свой потенциал смертоносного ядерного контрудара по силам противника в непреодолимый", — сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

Северная Корея провела запуск ракеты после того, как Пхеньян 17 февраля пригрозил "беспрецедентно настойчивым и решительным ответом" на намерения Южной Кореи и США провести ежегодные военные учения в рамках усилий по противодействию ядерным возможностям КНДР.

"Предупреждаем, что мы будем следить за каждым движением противника и принимать соответствующее и очень мощное и подавляющее противодействие каждому его враждебному нам шагу", — гласило официальное заявление.

По данным государственного информационного агентства КНДР, ракета летела один час шесть минут и 55 секунд на высоте 5768 км, прежде чем точно попасть в заданную область на расстоянии 989 км в открытых водах. Hwasong-15 впервые испытали в 2017 году.

Напомним, в феврале КНДР устроила парад в честь 75-летия своей армии. В ходе парада Северная Корея похвасталась своим ядерным потенциалом. Во время парада диктатор КНДР Ким Чен Ын намекнул на то, что Северная Корея поставила на вооружение новое твердотопливное оружие.

Также сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае нападения КНДР. Штаты, по его словам, "привержены использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи". И атаку на это союзное государство США будут расценивать, как атаку на себя.