Студенты и рабочие: КНДР утверждает, что набрала 800 тыс. человек для войны против США

Северная Корея утверждает, что 800 тыс. человек добровольно присоединились или повторно записались в ряды национальной армии, чтобы воевать против США. Причина тому – якобы провокация ядерной войны со стороны Америки.

Видео дня

Об этом сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun. Основную часть армии составили студенты и рабочие.

"Провокация ядерной войны со стороны империалистов США и их марионеточных предателей, агрессивно нарушающая суверенитет и интересы безопасности КНДР и осуществляемая в наибольшей в истории степени по агрессии и масштабам, достигает предела, который более не может быть терпимым", – говорится в сообщении.

В источнике завили, что правительство КНДР полно решимости "проявить практическую волю, чтобы с помощью мощной физической силы строго подавить врагов, цепляющихся за безрассудные военные угрозы и усиливающих напряженность и конфронтацию на Корейском полуострове накануне взрыва".

17 марта, около 800 тыс. студентов и рабочих добровольно выразили желание записаться или повторно призваться в ряды армии КНДР. Они стремятся сделать это, чтобы воевать с армией Соединенных Штатов.

По данным источника, число просителей о призыве и пособии в Народную Армию продолжает увеличиваться во всех районах страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела очередные ракетные испытания ОТРК KN-24. Диктатор Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдали за запуском ракеты в сторону южнокорейских аэродромов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!