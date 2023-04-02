Сестра Ким Чен Ына обвинила Зеленского в ''мании величия'' и пригрозила ''ядерным прицелом'' со стороны России

Родная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына набросилась на президента Украины Владимира Зеленского. Ким Ё Чжон обвинила его и всю украинскую власть в "мании величия" из-за того, что гарант верит в победу над страной-агрессором РФ.

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Заявление сестры диктатора распространило Корейское центральное информационное агентство. Такую истерику Ким Ё Чжон устроила из-за обычной петиции на сайте президента Украины.

Ее автор обратился к Зеленскому с просьбой разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением.

В КНДР считают, что за "занавесом общественного волеизъявления" якобы скрыты настоящие желания и намерения нашего президента, петицию там окрестили "продуктом зловещей политической интриги власти Зеленского".

Ким Ё Чжон выдала, что если Украина и власть Зеленского будут и дальше "сосредоточены на ядерных мечтах", то наша страна станет "более яркой мишенью в ядерных прицелах России". Она также сказала, что Украина якобы не соперник для РФ.

"Если власти Зеленского рассчитали, что избежать мощного огня России смогут лишь тогда, когда уйдут под уже пробитый ядерный зонтик США, то они идут не по тому пути", – сказано в заявлении сестры северокорейского диктатора.

Как писал OBOZREVATEL, по данным Белого дома, Россия хочет направить свою делегацию в Северную Корею, которая будет пытаться договориться о поставках боеприпасов из Пхеньяна. В обмен на оружие РФ предлагает КНДР пищевые продукты.

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