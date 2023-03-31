Китай выступил против передачи Россией ядерного оружия третьим странам: в Беларуси встали на сторону РФ

Китай выступил против передачи страной-агрессором Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами своего государства. В свою очередь, в Беларуси поддержали позицию РФ.

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Об этом стало известно во время заседания Совета безопасности ООН. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан подчеркнул, что ядерная война недопустима (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", – сказал Шуан.

Он напомнил, как в прошлом году пять лидеров ядерных стран заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее вообще нельзя начинать.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", – добавил Шуан.

В то же время в Беларуси откровенно выступили против позиции Пекина и заявили, чтобы мир не вмешивался в ее дела с Россией.

"Беларусь является сторонником процессов ядерного разоружения и нераспространения, стала первым государством на постсоветском пространстве, отказавшимся от ядерного оружия", – заявил представитель Минска Валентин Рыбаков.

Однако он подчеркнул, что контроль за ядерными боеприпасами и технологиями остаются у российской стороны и обвинил НАТО в том, что у Альянса "давно имеется практика совместных ядерных миссий".

"Не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь реальными проблемами прав человека и не пытайтесь рассуждать о желаниях белорусского народа, вы не имеете ни малейшего представления об этом", – выдал Рыбаков.

Более того, Беларусь выдвинула требования к Украине и США.

"Мы призываем Украину потребовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий, а от США – вывести свое ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии, Турции – Беларусь на Совбезе ООН", – не скрывая цинизма в своих словах заявил представитель Минска.

Напомним: диктатор Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

На самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что беларуская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что угрозы Путина не имеют отношения к риску перерастания войны в ядерную. Этот риск по-прежнему остается очень низким. По мнению специалистов, диктатор пытается использовать опасения Запада ядерной эскалации.

В то же время в Офисе президента Украины отметили, что заявление главы Кремля о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси есть не что иное, как признание в собственном страхе. Кремлевский лидер понимает, что проигрывает, поэтому единственное, что ему остается, – пугать "тактикой".

В Белом доме заявили: нет признаков того, что Путин готов разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США не фиксируют признаков того, что РФ готовит тактическое ядерное оружие в соседней стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае прокомментировали планы России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Там призвали к "дипломатическим усилиям".

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