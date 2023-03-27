В Китае отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси и заговорили о 'стратегических рисках'

В Китае прокомментировали планы России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Там призвали к "дипломатическим усилиям".

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Такое заявление сделала пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Об этом сообщает агентство Sohu.

"В сложившейся ситуации соответствующие стороны должны сосредоточить дипломатические усилия на мирном урегулировании украинского кризиса и объединить усилия для прекращения напряженности", – заявила журналистам Мао Нин.

Она также заговорила о "стратегических рисках" в контексте применения ядерного оружия.

Кроме того, Мао напомнила, что в январе 2022 года пять ядерных государств выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны.

"В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски", – добавила представитель МИД Китая.

Напомним, 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина по поводу размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

Кстати, Международная кампания по ликвидации ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ такое вооружение.

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