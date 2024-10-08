Ким Чен Ын вслед за Путиным пригрозил миру ядерным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна ускорит свой путь к тому, чтобы стать военным супергосударством с ядерным оружием. Он также пригрозил "врагам" возможностью его применения.

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Соответствующие заявления Ким Чен Ын сделал в понедельник, 7 октября, передает Reuters. Он заверил, что КНДР не намерена атаковать Южную Корею.

Однако, по словам диктатора, если "враг попытается применить силу" против его страны, военные Северной Кореи без колебаний применят любое вооружение, что не исключает и использования ядерного оружия.

Ким Чен Ын также призвал к значительному укреплению обороны Северной Кореи.

Кроме того, он обратился к своему коллеге, главе Кремля Владимиру Путину. Ким назвал Путина своим "ближайшим товарищем", заявив, что "стратегические отношения и сотрудничество" между двумя странами будут подняты на новый уровень, чтобы работать над "защитой регионального и глобального мира и международной справедливости".

Сам Путин недавно тоже говорил о ядерном оружии – он предложил внести ряд "уточнений" в ядерную доктрину РФ в части определения условий его применения. Это позволит стране-агрессору нанести такой удар по Украине.

Напомним, что в сентябре этого года северокорейский режим показал визит диктатора Ким Чен Ына на завод по обогащению урана до уровня оружия. Главарь КНДР заявил о необходимости наращивания количества урановых центрифуг.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр обороны РФ, а ныне секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу прилетел в КНДР. Там он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ином, чтобы обсудить усиление "сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности".

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