Ким Чен Ын встретился с Шойгу и пообещал всестороннюю поддержку РФ

Экс-министр обороны РФ, а ныне секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу прилетел в КНДР. Там он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, чтобы обсудить усиление "сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности".

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По итогам встречи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР будет оказывать "всестороннюю поддержку РФ". О встрече представителей двух диктатур рассказывает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

В КНДР приезд Шойгу в Пхеньян объяснили "обсуждением углубления стратегического диалога" между Северной Кореей и РФ. Северокорейский диктатор и представитель путинского режима, согласно официальным заявлениям, провели "широкий обмен мнениями по региональным и международным ситуациям" и достигли консенсуса по ряду вопросов, включая углубление "сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности".

После разговора с Шойгу Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит расширять сотрудничество с Москвой в рамках стратегического партнерства.

Это "партнерство", как утверждали неоднократно официальные лица Украины, США, а также независимые аналитики, заключается в том, что Ким Чен Ын передает России ракеты и снаряды для войны против Украины – а взамен получает экономическую и военную помощь от РФ. И в Москве, и в Пхеньяне от этого открещиваются, однако периодически декларируют намерения усиливать военное сотрудничество. А в июне этого года две страны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

И Шойгу уже не в первый раз посещает КНДР. В частности, пишет Reuters, его прошлогодний визит в эту страну в июле засвидетельствовал начало более тесных связей между Северной Кореей и Россией. Во время визита Шойгу вместе с Ким Чен Ыном посмотрел военный парад, на котором демонстрировались ракеты, способные нести ядерное оружие, и ударные беспилотные летательные аппараты.

Напомним, ранее в КНДР обвинили Украину в терроре из-за операции на Курщине.

Северная Корея пообещала поддерживать Россию в ее стремлении "защитить свой суверенитет". Также в КНДР назвали операцию ВСУ в Курской области "результатом антироссийской конфронтационной политики США" и заявили, что боевые действия на Курщине якобы приближают Третью мировую войну.