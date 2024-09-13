В КНДР впервые показали кадры визита Ким Чен Ына на ядерный объект: там обогащают уран

Северокорейский режим показал визит диктатора Ким Чен Ына на завод по обогащению урана до оружейного уровня. В ходе визита главарь КНДР заявил о необходимости наращивания количества урановых центрифуг.

Видео дня

На заводе Ким Чен Ын ознакомился с процедурой производства ядерных боеголовок. Об этом сообщают пропагандистские северокорейские СМИ.

Примечательно, что кадры посещения диктатором Ким Чен Ыном предприятия по обогащению урана в КНДР опубликовали впервые. В сообщении пропагандистов не указывается ни место расположения данного объекта, ни время его посещения северокорейским руководителем.

В ходе посещения завода диктатор ознакомился с процедурой производства ядерных боеголовок. Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивания количества центрифуг с целью "экспоненциального увеличения производства ядерных вооружений для самообороны".

Стоит отметить, что, несмотря на множество санкций, КНДР продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу. В этом ей частично помогают Китай и Россия.

Впервые ядерные испытания КНДР провела в 2006 году. До сих пор КНДР еще никогда публично не показывала завод по обогащению урана. На таких объектах производится высокообогащенный уран, необходимый для производства ядерного оружия. Для этого урановое сырье разгоняется в центрифугах на высоких скоростях.

Напомним, северокорейский диктаторский режим, который снабжает Россию боеприпасами и ракетами для убийства украинцев, отреагировал на ситуацию в Курской области. В КНДР выдали, что операция ВСУ является "непростительным актом террора".

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать в войне против Украины дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Украинская аэроразведка обнаружила северокорейскую технику на одном из направлений, когда она находилась на открытой местности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!