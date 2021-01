В США из-за пожара в ночлежке бездомных эвакуировали Капитолий. Фото и видео

В Вашингтоне у здания Конгресса США 18 января произошел пожар, из-за чего в Капитолии сработали сирены, а людей, проводивших репетицию инаугурации избранного президента Джо Байдена, эвакуировали.

Как отметил CBS, инцидент случился за два дня до вступления Байдена в должность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция сообщила, что возгорание возникло под шоссе в нескольких кварталах к югу от Капитолия. Предварительно, под мостом загорелись вещи проживавших там бездомных.

ЧП произошло на фоне беспрецедентных мер безопасности, введенных в Вашингтоне перед инаугурацией нового президента. В город для охраны порядка прибыли более 9 тысяч бойцов Национальной гвардии.

6 января Конгресс США подвергся нападению со стороны сторонников действующего американского главы Дональда Трампа. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.

После этого здание взяли под усиленную охрану, а ФБР предупредило о возможных вооруженных маршах республиканцев через столицы штатов.

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне с 11 по 24 января.

Предлагаем посмотреть видео с места события:

Breaking: Smoke near the Capitol building is coming from below the Washington DC Freeway. Unconfirmed reports indicate that the fire, which is now extinguished, came from a homeless encampment. pic.twitter.com/DfBcqdsK6S — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 18, 2021

The U.S. Capitol Building was placed into lockdown and the inaugural rehearsal evacuated due to nearby rising smoke.



The fire has now been put out and the Secret Service says there is no threat. DC Fire has reported no injuries.



(📸 @democracydiva)

pic.twitter.com/1TCNrQBioR — Affinity Magazine (@TheAffinityMag) January 18, 2021

Breaking: The fire at a homeless encampment near the Capitol complex earlier was reportedly caused by a propane tank explosion. Other propane tanks have been spotted ‘laying around’ and are being investigated. (Via @laraseligman) pic.twitter.com/RPFhbV43jM — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 18, 2021

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021

USA: Video showing Interstate 695 overpass at Navy Yard where the location of the fire that triggered the Capitol Alert today was located. The flames have been brought under control. #Capitol #USA #CapitolBuilding pic.twitter.com/TpWJSKetOa — Prakash Lalit (@PrakashLalit3) January 18, 2021

Напомним, церемония инаугурации Байдена назначена в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) в среду, 20 января. В этот же день может начаться судебный процесс по делу об импичменте Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Вашингтоне вооруженный мужчина пытался проехать на охраняемую территорию у здания Конгресса. При себе у него было более 500 патронов, а полиции он предъявил фальшивый пропуск.