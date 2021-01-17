У здания Конгресса США поймали вооруженного мужчину с фальшивым пропуском

В Вашингтоне (США) вооруженный мужчина пытался проехать на охраняемую территорию у здания Конгресса, где 6 января произошли беспорядки на протесте сторонников Дональда Трампа.

Американец пытался проехать к Капитолию на своем пикапе, передает CNN. Мужчина предъявил на КПП фальшивое удостоверение.

При себе у нарушителя было более 500 патронов, магазин для пистолета и заряженный полуавтоматический Glock, готовый к стрельбе.

Уточняется, что американца остановили на полицейском пункте пропуска севернее здания Капитолия. Водитель показал документ, подтверждающий разрешение посещать церемонию инаугурации, но копы определили, что это была подделка. Когда полицейские спросили, имеет ли он при себе оружие, мужчина признался, что в центральном подлокотнике авто лежит пистолет Glock.

Мужчине предъявлены обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации.

Напомним, церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена назначена в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) во вторник, 20 января. В этот же день может начаться судебный процесс по делу об импичменте Трампа.

Директор Федерального бюро безопасности Крис Рэй предупредил об угрозе вооруженных протестов на инаугурации Байдена. Полиция США будет усиленно охранять улицы.

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