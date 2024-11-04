Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США. Видео

Вице-президент Соединенных Штатов Америки, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в воскресенье, 3 ноября, досрочно проголосовала на выборах. Политик отправила свой бюллетень по почте.

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Соответствующим видео с бюллетенем Харрис поделилась на своем аккаунте в социальной сети Х. Она выразила уверенность в своей победе на выборах, а также призвала других воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.

"Да, эта гонка будет напряженной, но мы победим", – сказала Харрис.

Во время встречи с журналистами в Детройте, где вице-президент проводила предвыборную кампанию, она также сообщила, что отправила бюллетень по почте. Харрис уточнила, что бюллетень находится уже на пути из Мичигана в Калифорнию – ее родной штат.

"Да, я заполнила свой бюллетень и отправила его. Так что я проголосовала. Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда", – сказала она.

Несколько дней назад досрочно проголосовал и действующий глава Штатов Джо Байден. Это произошло в понедельник, 28 октября, недалеко от его дома за пределами Уилмингтона, штат Делавер. Президент США стоял в очереди вместе с людьми, которые собрались перед участком, общался с избирателями и ждал около 40 минут.

По состоянию на 3 ноября более 75 млн американцев уже досрочно проголосовали на выборах президента. Это почти половина (48%) от общего количества избирателей, которое было зафиксировано в 2020 году (154,6 млн).

По подсчетам UF, среди тех, кто уже проголосовал в штатах, которые предоставляют данные о регистрации партий, демократы лидируют с небольшим отрывом – 37,9% против 36,2% у республиканцев.

Выборы президента США состоятся во вторник, 5 ноября, и станут 60-ми по счету в истории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, демократ Камала Харрис может победить республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, считает британская компания Focaldata, специализирующаяся на опросах общественного мнения. Ее инновационная методика предсказывает именно такие результаты.

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