Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. Видео

На выборах президента США уже досрочно проголосовал американский лидер Джо Байден. Это произошло в понедельник, 28 октября, недалеко от его дома за пределами Уилмингтона, штат Делавер.

Видео дня

Видео опубликовал телеканал MSNBC в соцсети Х (Twitter). Отмечается, что никаких привилегий у Джо Байдена не было. Он стоял в очереди вместе с людьми, которые собрались перед участком, общался с избирателями и ждал около 40 минут.

"Давайте голосовать", – сказал Байден перед тем, как отправиться в участок.

Также там он поздравил избирателей вместе с представительницей Лизой Блант Рочестер, баллотирующейся на должность сенатора от штата.

Следует добавить, что многие американцы могут проголосовать ко дню выборов, которые состоятся уже 5 ноября 2024 года.

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