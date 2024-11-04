В США уже досрочно проголосовало более 75 тысяч избирателей: кто лидирует

Более 75 млн американцев по состоянию на вечер воскресенья, 3 ноября, уже досрочно проголосовали на выборах президента Соединенных Штатов. Это почти половина (48%) от общего количества избирателей, которое было зафиксировано в 2020 году (154,6 млн).

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Об этом пишет издание Axios. Это говорит о том, что досрочное голосование и голосование по почте становятся все более популярными методами голосования и новой нормой в американской политике.

Так, согласно данным системы отслеживания результатов предварительного голосования Лаборатории по проведению выборов при Университете Флориды, в Джорджии уже проголосовало более 4 миллионов человек, что составляет почти 80% от общей явки избирателей в штате в 2020 году.

В то же время в Северной Каролине свои голоса отдали уже более 4,4 миллиона человек. Это 80% от общего числа избирателей 2020 года.

По подсчетам UF, среди тех, кто уже проголосовал в штатах, которые предоставляют данные о регистрации партий, демократы лидируют с небольшим отрывом - 37,9% против 36,2% у республиканцев.

"Хотя бывший президент Трамп на протяжении многих лет выступал против голосования по почте, он и Республиканская партия с тех пор призывают своих сторонников голосовать досрочно (при этом продолжая оспаривать некоторые положения о голосовании по почте в судах по всей стране)", – говорится в материале.

По данным аналитической компании YouGov, вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном финале на общенациональном уровне с незначительным отрывом опережает кандидата Республиканской партии Дональда Трампа. Отрыв составляет всего три процентных пункта.

Во время выборов Харрис может получить 50% голосов, тогда как Трамп – 47%. Потенциально за Харрис отдадут свои голоса 240 избирателей, а за Трампа – 218. Для избрания нужно 270 голосов, однако до сих пор неизвестно, как проголосуют еще 80 выборщиков.

Выборы президента США состоятся во вторник, 5 ноября, и станут 60-ми по счету в истории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в среднем коэффициент в рейтингах букмекеров составляет 61,1% – за Трампа, 37,6% – за Харрис. Отчеты букмекерских компаний практически не различаются между собой.

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