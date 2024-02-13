Каллас: заявления Трампа могут 'разбудить' некоторых членов ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что высказывание 45-го президента США Дональда Трампа о НАТО может "разбудить" европейских союзников. В частности, она отметила необходимость того, чтобы члены Евросоюза увеличивали расходы на оборону и вместе становились сильнее.

Об этом сообщает эстонское издание ERR. Такой комментарий Каллас дала в ответ на недавнее заявление Трампа во время предвыборного митинга в Южной Каролине. Там он выразил намерение поощрять Россию в нападениях на страны – члены НАТО, вносящие недостаточные взносы на оборону.

"Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых членов ЕС, вклад которых не столь велик", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что страны – члены Европейского Союза должны увеличить расходы на оборону, чтобы совместно укрепить свою позицию. Президент Европарламента Роберта Метсола высказала похожее мнение. Она подчеркнула необходимость, чтобы европейские страны сделали больше в области обороны и послали четкое сообщение о том, что Европа способна самостоятельно защищать себя, независимо от того, кто возглавит следующую администрацию США.

"В случае любого подобного заявления нужно осознавать опасность, которую оно влечет, но также важна наша непреклонность вкладывать больше на тот случай, если мы останемся в одиночестве", – отметила Метсола.

Отметим, что министерство внутренних дел России "разыскивает" премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В РФ ее обвиняют в уничтожении памятников советским воинам, признанным в Эстонии символами советской оккупации. Это стало первым уголовным делом, возбужденным в России против действующего руководителя другой страны.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подверг критике бывшего президента Дональда Трампа за его скандальное заявление о НАТО. Он напомнил одиозному политику, что Североатлантический альянс прежде всего защищает Соединенные Штаты.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил бывшему президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. ФРГ готова защищать страны блока.

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