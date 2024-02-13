'Для США это не просто выгода': Трампу после скандального заявления напомнили о единственном случае, когда НАТО защищало страну-члена

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер раскритиковал бывшего американского президента Дональда Трампа за его скандальное заявление о НАТО. Он напомнил одиозному политику, что Североатлантический альянс в первую очередь защищает Соединенные Штаты.

По его словам, Конгресс США и американцы поддерживают Альянс. Об этом Миллер заявил во время брифинга.

Спикер Госдепа подчеркнул, что НАТО обеспечивает прежде всего защиту США. Также он напомнил Трампу, что Соединенные Штаты не только вкладывают средства в Альянс, но и получают обратную выгоду.

В частности, Миллер заявил, что после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, НАТО стало на защиту Соединенных Штатов.

"НАТО обеспечивает реальную безопасность американского народа. Это не просто выгода – это не просто Альянс, в который вкладывают Соединенные Штаты, мы также многое получаем от этого Альянса. И единственный раз, когда НАТО встало на защиту одной из своих стран-членов, это было после событий 11 сентября", – заявил Миллер.

В то же время он назвал опасны любое поощрение страны-агрессора России к нападению на союзников и партнеров США.

Напомним, Дональд Трамп похвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил бывшему главе США Дональду Трампу. Он заявил, что обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. ФРГ готова защищать страны блока.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический альянс во время президентства в США Джо Байдена расширился и нарастил свою силу. В Белом доме подчеркнули, что серьезно относятся к обязательствам, предусмотренным статьей 5 Договора касательно защиты государств-членов в случае нападения.

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