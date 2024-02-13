'Германия готова защищать каждый сантиметр НАТО': Шольц резко отреагировал на скандальное заявление Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил экс-президенту США Дональду Трампу, который выдал, что "поощрял бы Россию" напасть на страны НАТО, которые недостаточно вкладывают в оборону Альянса. Берлин готов защищать каждый сантиметр блока.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в понедельник, 12 февраля, передает Укринформ. Чиновник заявил, что НАТО еще долго будет являться базисом общей безопасности.

"Обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. Все за одного. Один за всех", – подчеркнул он.

По его словам, это проект демократических стран, который рассчитан на десятилетия. Шольц уверен, что Альянс "очень функциональный и действенный", а трансатлантическое партнерство – очень хорошее.

Учитывая угрозу, которую представляет война России против Украины и российский империализм, канцлер ФРН отметил важность совместных усилий по обеспечению безопасности на пространстве НАТО. Также он назвал безответственной и опасной любую релятивизацию гарантий помощи НАТО, которая, играет на руку стране-агрессору.

"Никто не может играть с безопасностью Европы или торговать ею", – предостерег глава немецкого правительства.

Он также подчеркнул, что ФРГ и Польша являются "одними из стран, которые поддерживают Украину больше всего".

"И в будущем мы хотим сотрудничать еще теснее, а именно, учитывая восстановление и необходимые реформы в Украине", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что во время своего президентства угрожал лидерам стран НАТО, что в случае нападения РФ не будет защищать тех членов Альянса, которые задолжали выплаты в организацию. Он говорил, что наоборот, будет поощрять Россию к агрессии против "должников".