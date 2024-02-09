Латвии и Польше приготовиться к нападению? Путин заявил, что не планирует вводить свои войска в эти страны

Россия якобы не имеет никаких глобальных территориальных притязаний. Планов направлять свои войска в Польшу или Латвию у нынешнего Кремля тоже нет, потому что это был бы "глобальный конфликт".

Так сказал российский диктатор Владимир Путин в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Президент РФ уточнил, что "глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество", и что "это очевидно".

Путин считает, что по отношению к Польше или Латвии "намеренно раздувается российская угроза": "Они говорят об этом, и они пытаются запугать свое население воображаемой российской угрозой, а занимающиеся реальной политикой люди прекрасно понимают, что это фейк".

Однако сценарий, при котором Россия попытается вторгнуться в Польшу, Путин считает реальным: "Если со стороны Польши будет нападение на Россию".

Очевидно, что Латвии и Польше нужно приготовиться к нападению. Если бы Путин не затрагивал эти вопросы или хотя бы использовал другие формулировки, можно было считать, что РФ не планирует разжечь "глобальный конфликт". Однако в декабре 2013 года президент страны-агрессора заявил, что якобы не намерен вводить войска в Украину. Как и сейчас, такое предположение он назвал "полной чепухой".

Аналогичные утверждения Путин и его министр Сергей Лавров делали в январе и начале февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, широко разрекламированное усиление путинского войска пока ни во что не вылилось. Одним героизмом украинских военных это не объяснить (хотя героизм, безусловно, присутствует и с этим никто не спорит). Какие еще есть объяснения, читайте здесь.

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