Путин в интервью Карлсону опозорился фейком об отце Зеленском, который 'воевал с фашистами': тот родился в 1947-м

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону выдал нелепый фейк об отце президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что якобы в разговоре с Зеленским поинтересовался, как тот может "поддерживать неонацистов", имея "отца-фронтовика", воевавшего с нацистами во время Второй мировой.

При этом Александр Зеленский родился в 1947 году, спустя два года после завершения войны. Цитата Путина разошлась не только в виде видеофрагмента интервью, есть она и на сайте президента РФ.

Рассуждая о существующем в его голове "нацизме на Украине", Путин записал во фронтовики отца Зеленского, родившегося спустя два года после окончания Второй мировой – 23 декабря 1947 года.

"У него (Зеленского. – Ред.) же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны, я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", – заявил диктатор.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что Путин в интервью Карлсону запутался в выдумках о создании Украины. В ходе двухчасового разговора в качестве "создателей Украины" называл Сталина, Ленина, а также поляков.

При этом, по версии диктатора, "создание российского государства было в 862 году".