'Поляки вынудили Гитлера на себя напасть, ему ничего не оставалось': Путин публично оправдал нацистов. Видеофакт

Президент РФ Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии диктатора, Польша "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Поэтому, убежден Путин, Гитлеру не оставалось ничего другого, кроме как оккупировать часть Польши. Такую "экзотичную" трактовку событий, положивших начало Второй мировой войне, диктатор озвучил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.

В стремлении оправдать собственное вторжение в Украину под предлогом "борьбы с нацизмом", Путин договорился до того, что принялся оправдывать Гитлера. Он даже обвинил Польшу в том, что та стала жертвой агрессии нацистской Германии первой из европейских стран.

"Все-таки вынудили! Поляки вынудили, они заигрались и все-таки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", – с ухмылкой выдал российский диктатор.

Попутно он оправдал также участие в оккупации Польши Советского Союза. При этом Путин неоднократно поставил знак равенства между СССР и Россией, которая входила в союз на правах одной из республик.

"Важно то, что война началась, и теперь уже сама Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии, потому что по известным протоколам Молотова–Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории. После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом", – заявил Путин.

Подобная трактовка трагических событий середины 20 века вызвала удивление в сети.

"Поляки ВЫНУДИЛИ Гитлера напасть на них в 1939 году! Вынудили! Бедный хороший Гитлер не хотел, а его вынудили начать Вторую мировую. Путин РЕАЛЬНО это говорит", – отметил пользователь сети Х под ником "Профессор Преображенский".

Всего по подсчетам журналистов "Голоса Америки" за два часа Путин упомянул Польшу 36 раз – и неизменно в негативном контексте. По количеству нападок со стороны диктатора во время этого интервью Польша уступила только Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом же интервью Путин опозорился фейком об отце Зеленском, который "воевал с фашистами". При этом согласно официальной биографии Александра Зеленского он родился в 1947 году.

Кроме того, российский президент запутался в том, кто же все-таки "придумал Украину": Сталин, Ленин или поляки.

Помимо этого в ходе двухчасового разговора Путин заявил, что не планирует вводить свои войска в Латвию и Польшу (ровно то же он говорил перед полномасштабным вторжением в Украину), и потребовал, чтобы НАТО признала российскую оккупацию юга и востока Украины.