В Британии заявили, что теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хеппи заявил, что в аэропорту Кабула (Афганистан) в ближайшие часы может произойти теракт. Он призвал людей покинуть территорию воздушной гавани.

Об этом пишет Sky News. По словам министра, "мрачная реальность" состоит в том, что разведка "все более уверена" в том, что нападение может произойти в столице Афганистана или в центрах обработки, используемых для оценки беженцев. На вопрос, может ли нападение случиться в ближайшие несколько часов, он ответил: "Да".

Издание пишет, что со слов высокопоставленного британского источника, существует "очень высокий риск террористической атаки" против операции по эвакуации из Кабула, в которой принимают участие Великобритания, США и другие союзные силы.

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По словам источника, наибольшую озабоченность вызывает группировка, связанная с террористической организацией под названием "Исламское государство Хорасан" или ИГИЛ-К. Типы атак, которыми известны террористы, в частности, – это взрывы смертников, такие как минирование автомобиля или подрыв человека.

"В течение недели разведывательные данные становились все более уверенными в весьма вероятном, неминуемом смертельном нападении на аэропорт или центры обслуживания, используемые западными силами", – добавил Хэппи.

Министр подчеркнул, что угроза реальна, поэтому он рекомендовал людям покинуть аэропорт.

"Я понимаю, что это вызывает настоящее отчаяние у многих людей, которых еще предстоит вывезти из страны, но мы не проявляем излишней осторожности, угроза – хотя я не могу сообщить вам подробности – очень вероятна и смертельна", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США призвали население Афганистана избегать аэропорта Кабула из-за появления угрозы теракта со стороны террористической организации "Исламское государство".

Позже американские разведчики раскрыли детали возможной атаки в аэропорту Кабула.