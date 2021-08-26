В НАТО предупредили о возможной террористической атаке в Афганистане
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в аэропорту столицы Афганистана Кабула увеличивается риск террористических атак со стороны боевиков радикального исламистского движения "Талибан".
По его словам, в НАТО надеются иметь максимально возможное количество времени на то, чтобы вывезти из страны людей, а не ограничиваться 31 августа. Однако для исключения рисков необходимо хотя бы "молчаливое согласие" талибов, пишет газета Financial Times.
Столтенберг подчеркнул, что эвакуировать всех желающих из Афганистана не получится, если "Талибан" не продлит отведенные на это сроки. Генсек НАТО назвал главной проблемой доставку людей в аэропорт Кабула, поскольку территорию вокруг него, как и всю страну, контролируют талибы. Он призвал страны-члены НАТО объединиться, чтобы противостоять угрозам в Афганистане.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Представители "Талибана" якобы напали на представителя Организации Объединенных Наций в Афганистане. Инцидент произошел, когда сотрудник международной организации пытался добраться до аэропорта Кабула
Талибы призвали жительниц Афганистана не ходить на работу и оставаться дома для собственной безопасности. Такой указ якобы будет действовать, пока солдаты группировки не научатся уважать женщин.
Столтенберг заявил, что в НАТО не исключают нанесения дистанционных ударов по террористам в Афганистане. Это будет возможно, если группировки типа "Аль-Каида" вернутся в страну.