В НАТО предупредили о возможной террористической атаке в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в аэропорту столицы Афганистана Кабула увеличивается риск террористических атак со стороны боевиков радикального исламистского движения "Талибан".

По его словам, в НАТО надеются иметь максимально возможное количество времени на то, чтобы вывезти из страны людей, а не ограничиваться 31 августа. Однако для исключения рисков необходимо хотя бы "молчаливое согласие" талибов, пишет газета Financial Times.

Столтенберг подчеркнул, что эвакуировать всех желающих из Афганистана не получится, если "Талибан" не продлит отведенные на это сроки. Генсек НАТО назвал главной проблемой доставку людей в аэропорт Кабула, поскольку территорию вокруг него, как и всю страну, контролируют талибы. Он призвал страны-члены НАТО объединиться, чтобы противостоять угрозам в Афганистане.

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