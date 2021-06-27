К взрывам во Врбетице причастна Россия, другие версии не рассматриваются, – премьер-министр

В Чехии рассматривают только одну версию причины взрывов на складах боеприпасов во Врбетице. В стране уверены: к этому причастны спецслужбы Российской Федерации.

Об этом сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima News. По его словам, те, кто ищет другие причины трагедии, "поступает плохо".

"Мы убеждены, что это (взрывы на военных складах во Врбетице) было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", – сказал он.

Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью этому же каналу заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице. При этом, он отметил, что не исключает, что версия о причастности России к взрывам может быть правдива.

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"Я лишь ставлю под сомнение, что она – единственная", – заявил он.

В ответ на это Бабиш сказал, что намерен обсудить с Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице.

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 годов. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.

Отношения России и Праги ухудшились после того, как 17 апреля Бабиш заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву. 18 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что властям страны известны личности двух мужчин, которых считают причастными к взрывам на складе.

После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ на это Россия выслала две трети чешских дипломатов, что заблокировало работу посольства в Москве. Прага выдвинула Кремлю ультиматум с требованием вернуть их, но этого не было сделано.

Затем Чехия объявила о высылке еще 70 сотрудников российского посольства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на складе боеприпасов в Врбетице хранилось оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева, который якобы суммарно поставил Украине "три корабля боеприпасов".