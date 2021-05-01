Владелец оружия на взорвавшихся складах в Чехии поставил Украине "три корабля боеприпасов" – The Insider

На складе боеприпасов в Врбетице (Чехия), взорвавшемся в 2014 году, хранилось оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева, который якобы суммарно поставил Украине "три корабля боеприпасов".

Сотрудники ГРУ России пытались прекратить поставки, организовав секретную операцию. Об этом заявляется в расследовании The Insider и Bellingcat.

По данным их источников, которые в 2014 и 2015 годах были близки к украинским военным закупкам, только две европейские компании производили современные боеприпасы, совместимые с украинским оружием советских времен. Одна из этих фирм "находится под контролем России", а вторая – как раз компания EMCO, принадлежащая Гебреву.

Примечательно, что после взрывов поставщика оружия пытались отравить – подозревается, что нервно-паралитическим веществом "Новичок". Как установили расследователи, сотрудники ГРУ дважды пытались это сделать.

Предварительно, в подрывах складов участвовали по меньшей мере шесть оперативников из подразделения 29155 ГРУ.

После того как оказалось, что взрывы не помешали поставкам в Украину, спецслужбы возобновили охоту на самого Гебрева.

"В феврале и апреле 2015 года две группы офицеров ГРУ летали в Болгарию и – так совпало – жили прямо рядом с офисом EMCO, запрашивая в отелях номера с видом на само здание или парковку", – пишет The Insider в Telegram.

Следователи из Болгарии выявили, что смертельный токсин фосфорорганической группы, к которой принадлежит "Новичок", был нанесен на ручки автомобилей Гебрева и менеджера EMCO.

Через несколько часов Гебрев, его сын и менеджер потеряли сознание с симптомами тяжелого отравления фосфорорганическими соединениями.

Через месяц Гебрева снова попытались отравить – расследователи, ссылаясь на телефонные биллинги, заявили, что тогда сотрудники ГРУ опять прилетели в Болгарию.

"Чтобы установить, "Новичком" ли отравили Гебрева или другим токсином, нужны лабораторные анализы его крови, которые таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn", – добавили в The Insider.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Праге на Вацлавской площади 29 апреля устроили массовый протест против президента Чехии Милоша Земана в связи с его заявлениями по делу о взрывах в Врбетице – якобы доказательств причастности России к ЧП нет.