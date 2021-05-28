К Сапеге спустя 5 дней пустили адвоката и консула: они рассказали о состоянии девушки Протасевича

Девушку белорусского журналиста Романа Протасевича Софию Сапегу в пятницу, 28 мая, впервые после задержания посетили российский консул (она является гражданкой РФ) и адвокат. Они утверждают, что узница здорова и на условия содержания не жалуется.

Как передает "Интерфакс", посол России в Минске Евгений Лукьянов объяснил проблемы с доступом правозащитника к задержанной загруженностью изолятора.

"Есть до сих пор проблемы с доступом адвоката, но это местный адвокат, и объяснения там связаны с некоей логистикой того изолятора, где она содержится. Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи", – сказал Лукьянов. Соответственно, там образуется очередь, добавил посол.

"Но я понимаю так, что власти Беларуси, естественно, сделают все необходимое. Это обычная практика. Консульские конвенции работают 24 часа в сутки", – утверждает он.

Лукьянов заверил, что российское посольство в РБ оказывает консульскую поддержку Сапеге, но "не вмешивается в компетенцию белорусских властей".

"Наш консул был у нее, как вы знаете, просьбы, которые она высказала, были удовлетворены, они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало", – заявил дипломат.

Консул снова посетит девушку на следующей неделе (с 31 мая), отметил Лукьянов. "Мы в контакте с ее родителями – и с отцом, и с отчимом, и матерью", – добавил он.

В свою очередь адвокат россиянки Александр Филанович сообщил, что она "выглядит бодрой и здоровой", пишет "Интерфакс".

"С ее слов, никакое физическое насилие к ней не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", – утверждает юрист.

Филанович также сказал, что обжаловал отказ суда в Минске удовлетворить жалобу на задержание девушки.

Напомним, что днем ранее адвоката впервые пустили к самому Протасевичу. Его правозащитник также стал утверждать, что с подзащитным все в порядке.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Сапега вместе с журналистом была пассажиром самолета авиакомпании Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту "Минск" 23 мая.