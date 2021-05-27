В Беларуси девушку Протасевича и еще 4 человек признали политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали девушку задержанного журналиста NEXTA Романа Протасевича – Софию Сапега политическим узником режима незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций. Помимо девушки, политузниками признаны еще четверо человек: Александр Храпко, Игорь Винокуров, Эдуард Кудынюк, Александр Винярский. Последние два являются несовершеннолетними.

"Мы оцениваем преследование (указанных лиц – Ред.), которые были лишены свободы и обвинены по ч. 2 ст. 293 УК (Массовые беспорядки) и по ч. 1 ст. 342 УК (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными", – отмечено в заявлении.

Отметим, что Сапега также была пассажиром самолета авиакомпании Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту "Минск".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным.