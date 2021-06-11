К Черному морю идет ракетный эсминец США. Фото

К Черному морю идет ракетный эсминец США USS Laboon (DDG 58). Корабль примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

Как сообщает в Twitter пресс-центр Шестого флота ВМС США, USS Laboon начал движение на север в Черное море (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сообщении отмечается, что Военно-морские силы США регулярно осуществляют операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО.

USS Laboon – эскадренный миноносец класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами. Был включен в состав ВМС в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, которая расположена в штате Вирджиния.

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В сентябре 1996 года в ходе операции "Удар в пустыне" USS Laboon наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке. Он стал первым эсминцем типа Arleigh Burke, принявшим участие в военных действиях.

В 1998 году корабль принял участие в учениях НАТО Exercise Dynamic Response 98.

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