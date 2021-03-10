В Одессу впервые с начала года зашли корабли НАТО. Фото

В Одессу впервые с начала 2021 года зашли суда Североатлантического альянса. Речь идет о второй противоминной группе НАТО SNMCMG2.

Как пишет "Думская", она начала швартоваться у причалов в 11:00 10 марта. Всего в порт прибыло четыре корабля.

Флагман группы – турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее состав вошли турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).

Командиром отряда является капитан первого ранга Юсуф Карагюлле. Известно, что командный состав группы кораблей НАТО должен встретиться с представителями Военно-морских сил ВСУ.

В Черное море группа кораблей НАТО SNMCMG2 вошла 25 февраля. До нее в 2021 году в его акваторию заходили американские эсминцы типа "Арли Берк" – DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie.

Указанные корабли провели учения по дозаправке топливом на ходу и патрулирование, а затем покинули Черное море.

Напомним, в январе 2021 года войска НАТО провели в Черном море масштабную военную тренировку с целью повышения совместимости сил Североатлантического альянса и союзников. Она прошла в воздухе, на море и в киберпространстве.

А в конце 2020 года прошли масштабные учения ВМС ВСУ. В них принимали участие как большие суда, так и разные катера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил России пролетел на низкой высоте мимо американского военного корабля Donald Cook, который находился в нейтральных водах Черного моря.