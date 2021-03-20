Вслед за американским крейсером в Черное море зайдет ракетный эсминец

София Закревская
София Закревская
Мир
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Вслед за американским крейсером в Черное море зайдет ракетный эсминец

По направлению к Черному морю начал движение американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke. По состоянию на 8:20 субботы корабль USS Thomas Hudner (DDG-116) проходил пролив Дарданеллы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, ссылаясь на данные проекта и мониторинговой группы Black Sea News.

Передвижение USS Thomas Hudner (DDG-116).

Судно ввели в эксплуатацию в 2018 году. Оно может иметь в оснащении до 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты "Sea Sparrow".

"Таким образом, на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец)", – написал Клименко.

Отмечается, что ранее такая концентрация кораблей Альянса была зафиксирована в Черном море в июле 2017 года.

Напомним, в пятницу, 19 марта, в Черное море впервые с 2017 года зашел крейсер США. В России визит американского крейсера не оставили без внимания и заявили о слежке за судном.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кроме них, в группу входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra и патрульные корабли – греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет "Смелый".

  • В Черное море третий раз с начала марта зашли военные корабли Североатлантического альянса (НАТО) – речь идет о судах испанского флота.

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