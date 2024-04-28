Израиль выдвинул ультиматум ХАМАС: речь идет об освобождении заложников

В Израиле предупредили ХАМАС о том, что ЦАХАЛ войдет в Рафах, если боевики не примут соглашение об освобождении заложников. Речь идет об освобождении от 20 до 40 человек: женщин, пожилых людей и информированных лиц.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, передает The Jerusalem Post. По его словам, если ХАМАС не примет эти условия, то Израиль проведет масштабную военную операцию.

Кац подчеркнул, что для его страны освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом, является глубоким приоритетом. Всего в плену остаются 133 человека.

"Если есть возможность заключить соглашение, мы это сделаем. Если будет достигнуто соглашение, мы приостановим операцию", – сказал глава МИД Израиля.

В ХАМАС заявили, что в субботу, 27 апреля, они получили официальный ответ Израиля на свое последнее предложение о прекращении огня и изучают его, прежде чем отправить ответ.

В этом предложении говорилось о возможности освобождения боевиками части заложников в обмен на паузу в войне. Также ожидается, что Израиль освободит палестинских заключенных и террористов, которые удерживаются в его тюрьмах.

Напомним, что 20 апреля в нескольких городах Израиля прошли очередные антиправительственные протесты. Люди с требованиями освобождения пленных террористами ХАМАС заложников и проведения новых выборов в стране вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военные Израиля считают город Рафах последним большим оплотом ХАМАС в регионе палестинского анклава, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

– В США признали, что ведут постоянные разговоры с Израилем по поводу операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа.

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