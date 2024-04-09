Даты еще нет: в США признали, что обсуждают с Израилем возможную операцию в Рафахе

В США признали, что ведут постоянные разговоры с Израилем по поводу операции ЦАХАЛа в городе Рафах на юге сектора Газа. Очередные переговоры должны состояться на следующей неделе, и к этому времени вряд ли Израиль начнет наступление на Рафах.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкену во вторник, 9 апреля в Вашингтоне. Он сказал, что США не имеют даты возможной операции в Рафахе.

"Нет, мы не имеем даты операции в Рафахе, по крайней мере, той, которую нам могли бы сообщить израильтяне. Напротив, мы ведем постоянный разговор с Израилем по поводу операции в Рафахе", – сказал Блинкен.

Он отметил, что на следующей неделе американские представители снова должны встретиться с израильскими коллегами, чтобы продолжить обсуждение.

По словам Блинкена, он не думает, что до этих переговоров Израиль предпримет какие-либо действия в Рафахе.

"Я не ожидаю, что до этих переговоров будут предприняты какие-либо шаги, и в этом контексте я не вижу ничего неизбежного. Но нужно сделать много работы, и мы и дальше убеждены, что крупные военные операции в Рафахе будут чрезвычайно опасны для гражданских лиц, которые могут попасть в опасность", – отметил госсекретарь США.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в понедельник, 8 апреля, заявил, что дата вторжения Израиля в Рафах уже назначена. ЦАХАЛ считает город последним большим оплотом ХАМАСа в регионе палестинского анклава. Однако Нетаньяху не назвал эту дату, поскольку в Каире должен состояться новый раунд переговоров о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA:

В офисе премьера Израиля заявили, что Беньямин Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах на юге Газы.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.