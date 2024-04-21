В Израиле прошли протесты с требованием новых выборов и соглашения об освобождении заложников. Фото

Вечером 20 апреля в нескольких городах Израиля прошли очередные антиправительственные протесты. Люди с требованиями освобождения пленных террористами ХАМАС заложников и проведением новых выборов в стране вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов.

В Тель-Авиве на два протестных митинга собралось несколько тысяч человек. Протестующие обеих акций объединились на площади Демократии, где потребовали от премьера страны Беньямина Нетаньяху согласиться на обмен заложников и проведение перевыборов.

Полиция перекрыла все улицы вокруг места митинга, чтобы не допустить их блокировку протестующими, но вообще не вмешивалась в происшествия и не мешала людям людям.

"На этой неделе мы будем отмечать праздник Пасхи, который напоминает нам об опасности лидера с ожесточенным сердцем. Мы говорим Нетаньяху: отпусти наш народ! Мы требуем нового ответственного правительства", – заявил на митинге в Тель-Авиве Джош Дрилл, лидер движения Change Generation.

В Хайфе на протесты людей вывел лидер парламентской оппозиции Яир Лапид – также с критикой действий Нетаньяху по отношению к заложникам ХАМАС.

Аналогичные акции протеста прошли в Иерусалиме, Кесарии и нескольких других крупных городах.

В плену террористов ХАМАС остается еще около ста заложников, как израильтян, так и иностранцев. Их судьба неизвестна – последнее по этому поводу сообщение было в феврале, когда в армии Израиля подтвердили смерть 32 из 136 захваченных заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, Беньямин Нетаньяху заявил, что будет настаивать на том, чтобы после войны Иерусалим взял контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает, что "пока продолжаются боевые действия на юге, будут боевые действия и на севере". Он пообещал обеспечивать безопасность юго-востока Ливана.

В Саудовской Аравии заявили, что могли бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

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