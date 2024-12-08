Байден внимательно следит за 'чрезвычайными событиями' в Сирии – Белый дом

Президент США Джо Байден пристально следит за ситуацией в Сирии. События там, повлекшие за собой падение режима диктатора Башара Асада, администрация Байдена назвала "чрезвычайными".

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Белый дом также поддерживает постоянную связь с региональными партнерами. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживают постоянную связь с региональными партнерами", – говорится в заявлении.

Напомним, накануне, 7 декабря , на события в Сирии отреагировал преемник Байдена Дональд Трамп. Он заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт. По мнению Трампа ситуация в Сирии не касается национальных интересов страны.

Также он отметил, что Россия, "потерявшая в Украине более 600 000 солдат", не в состоянии остановить стремительный марш оппозиционных сил в Сирии, где воевала годами.

Тем временем вечером 7 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад вместе с семьей сбежал из Дамаска. Он не вышел к нации с анонсированным обращением: вместо диктатора выступил главком армии Сирии и заверил, что борьба будет продолжаться.