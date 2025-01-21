Израиль предлагает передать Украине оружие российского производства, захваченное в Ливане, – посол Корнийчук

Министерство иностранных дел Израиля предложили передать Украине захваченное израильскими военными любое оружие российского производства. Украинская сторона рассчитывает на положительное решение по этому поводу.

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Об этом сообщило украинское посольство в Израиле. Как отмечается, украинцам могут передать оружие, "захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где угодно".

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 21 января провел встречу с замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

"Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где угодно у врагов Израиля", – рассказали в украинском министерстве.

Отдельно в диппредставительстве отметили, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

"Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", - добавили в МИД.

Напомним, что до сегодняшнего дня Израиль официально не оказывал Украине помощь в виде летального вооружения.

Но сегодня Корнийчук и Хаскель обсудили "актуальные общие вызовы" для Украины и Израиля, в частности, военное сотрудничество Ирана и России. Посол Украины напомнил, что противодействие такой угрозе отвечает интересам обеих стран.

Стороны также обсуждали вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высочайшем уровнях, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников.

Но это означает прекращение действий ЦАХАЛ в мире. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена", а израильские войска приступили к зачистке города Дженин от террористов.

Также военные Израиля успешно продолжают военную операцию в Сирии.

А еще в Израиле обнародовали "последнее предупреждение" для йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. Им дали понять, что им грозит такая же "жалкая судьба", как у ХАМАС, "Хезболлы" и режима сирийского диктатора Башара Асада.

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