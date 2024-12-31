Последнее предупреждение: в Израиле пообещали хуситам судьбу ХАМАСа, 'Хезболлы' и Асада

В Израиле обнародовали "последнее предупреждение" для йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Им дали понять, что им грозит такая же "жалкая судьба", как у ХАМАСа, "Хезболлы" и режима сирийского диктатора Башара Асада.

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Такой сценарий для хуситов будет возможен, если они не прекратят ракетные атаки на Израиль. Об этом в понедельник, 30 декабря, заявил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон, передает Reuters.

Выступая перед Советом Безопасности ООН, он подчеркнул, что Израиль не будет терпеть дальнейшие атаки хуситов.

"Хуситы, возможно, вы не обращали внимания на то, что произошло на Ближнем Востоке за последний год. Позвольте мне напомнить вам, что произошло с ХАМАСом, "Хезболлой", Асадом, всеми, кто пытался нас уничтожить. Пусть это будет вашим последним предупреждением. Это не угроза. Это обещание, что вы разделите ту самую жалкую судьбу", – сказал дипломат.

Он также предупредил Тегеран, что Израиль имеет возможность нанести удар по любой цели на Ближнем Востоке, включая Иран. Представитель Израиля добавил, что его страна не потерпит атаки иранских прокси.

"Израиль будет защищать свой народ. Если 2000 километров недостаточно, чтобы отделить наших детей от террора, позвольте заверить вас, этого будет недостаточно, чтобы оградить их террор от наших сил", – заявил Данон.

Через несколько часов израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена, по всей стране раздавались сирены.

"Продолжаются обстрелы образования (Израиля) и продолжается поддержка Газы", – написал глава Высшего революционного комитета хуситов Мохаммед Али аль-Хути.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит действовать против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. По его словам, они угрожают мировому судоходству и международному порядку.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря Израиль совершил целую серию воздушных ударов по объектам хуситов в Йемене. Среди других целей военные Израиля поразили международный аэропорт в столице страны, городе Сана, а также ряд энергетических и нефтяных станций Йемена.

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