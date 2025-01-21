Нетаньяху объявил о начале операции 'Железная стена' на Западном берегу Иордана: какова цель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена". Израильские войска приступили к зачистке города Дженин от террористов.

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Глава израильского правительства подчеркнул, что операция является часть борьбы против иранской оси. Об этом Нетаньяху сообщил в социальной сети Х.

Израильский премьер рассказал, что в операции принимают участие Армия обороны Израиля, полиция, а также ШАБАК – израильская спецслужба, осуществляющая обеспечение внутренней безопасности и контрразведывательную деятельность.

Также глава правительства уточнил, что израильские силы проводят "широкую и значительную" военную операцию по искоренению терроризма в Дженине. Речь идет о городе в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

"Это еще один шаг к достижению цели, которую мы ставим – укрепление безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни посылала свое оружие – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии", – заявил Нетаньяху.

OSINT-расследователи Warfare опубликовали карды, на которых видно, что израильские войска направляют в сторону Дженина бульдозеры для уничтожены защитных сооружений. Ожидается, что операция будет продолжаться несколько дней.

По информации издания The Times of Israel, операция началась с серии ударов беспилотников по инфраструктуре, используемой террористическими группировками в Дженине. В свою очередь палестинские СМИ сообщили о нескольких авиаударах, а местные представители здравоохранения заявили, что по меньшей мере шесть человек погибли и 35 получили ранения.

Военные источники рассказали израильским СМИ, что целями операции будут "сохранение свободы действий ЦАХАЛ" на Западном берегу, нейтрализация террористической инфраструктуры и устранение угроз.

Напомним, 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников.

Ранее сообщалось, что в Израиле обнародовали "последнее предупреждение" для йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Им дали понять, что им грозит такая же "жалкая судьба", как у ХАМАС, "Хезболлы" и режима сирийского диктатора Башара Асада.

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